В акции «Помоги другу» приняли участие более 44 тысяч человек

Фото: Министерство образования Московской области
В Московской области завершилась акция «Помоги другу», целью которой был сбор корма для приютов, где содержатся бездомные и брошенные животные. В мероприятии приняли участие более 44 тысяч человек, включая советников директоров по воспитанию, педагогов, учеников школ, студентов и их родителей, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники акции посетили приюты для бездомных животных, контактные зоопарки и питомники. Ученики активно участвовали в сборе корма, приносили игрушки и помогали ухаживать за питомцами. Посещение этих мест позволяет не только заботиться о животных, но и создавать для них комфортные условия, чтобы они чувствовали себя любимыми и нужными.
В Министерстве отметили, что такие мероприятия развивают у детей чувство ответственности и учат их любить животных. Кроме того, они способствуют формированию более гуманного и отзывчивого общества.
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