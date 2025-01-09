В акции «Помоги другу» приняли участие более 44 тысяч человек

В Московской области завершилась акция «Помоги другу», целью которой был сбор корма для приютов, где содержатся бездомные и брошенные животные. В мероприятии приняли участие более 44 тысяч человек, включая советников директоров по воспитанию, педагогов, учеников школ, студентов и их родителей, сообщает Министерство образования Московской области.