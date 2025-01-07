В МЧС России рассказали, какие животные служат в частях

Видео: МЧС России
Более 300 котов и собак, а также белки, рыбки и черепахи служат в частях МЧС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики ведомства.
Уточняется, что основная задача животных заключается в том, чтобы дарить тепло и поддержку, а также помогать своим присутствием сотрудникам ведомства после тяжелых выездов.
Согласно информации МЧС РФ, добровольцы из отряда «Семенычи» каждый день заступают на службу вместе со спасателями. Данное подразделение назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сегодня в этом отряде есть различные животные.
А в День спасателя, который прошел 27 декабря, московского кота Толика наградили. Пушистый защитник получил погоны прапорщика.
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Согласно информации МЧС РФ, добровольцы из отряда «Семенычи» каждый день заступают на службу вместе со спасателями. Данное подразделение назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сегодня в этом отряде есть различные животные.
А в День спасателя, который прошел 27 декабря, московского кота Толика наградили. Пушистый защитник получил погоны прапорщика.
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Екатерина Коршунова