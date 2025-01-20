Подмосковные ветеринары объяснили, почему кошки мурлычут

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Мурлыканье котов у большинства людей вызывает чувство спокойствия и уюта. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о природе этого звука.
«Процесс происходит благодаря сокращению и расслаблению мышц диафрагмы, которые создают вибрации в голосовых связках. Причин такой особенности поведения четвероногих несколько. Они связаны с психологией, физиологией и социальной природой животных. Такими звуками коты могут общаться с хозяевами, проявлять чувства и эмоции. Котята начинают урчать с самого раннего возраста. Это помогает им взаимодействовать с матерью, а потом и выстраивать связи с другими», – отметили специалисты.Чтобы котики чаще были в хорошем настроении, ветеринары рекомендуют вовремя посещать клинику для осмотров. В 2024 году в Подмосковье их было проведено более 200 тыс.
Записаться на приём к ветеринару на сайте региональных госуслуг или по телефону: +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская