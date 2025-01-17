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Подмосковные ветеринары рассказали, как усы сигнализируют о настроении кошки

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

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Усы у кошек – не просто элемент внешности. Они играют одну из ключевых ролей в их жизни, сообщили ветеринары Минисельхозпрода Московской области.
«Усы помогают питомцам ориентироваться в пространстве, воспринимать окружающую среду, чувствовать изменения в воздухе и определять расстояние до различных объектов. Это особенно полезно в темноте. Положение усов, или как их называют зоологи, вибриссов, может также сигнализировать о настроении кота. Если они направлены вперёд, это может означать интерес, а если прижаты к мордочке – страх или агрессию», – рассказали в пресс-службе министерства.
Таким образом, усы являются важным инструментом навигации и общения котов с окружающим миром.



Ветеринары также посоветовали следить за здоровьем питомцев и вовремя делать им прививки. Записаться на приём можно на региональном сайте госуслуг или по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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