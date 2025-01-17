Сданными жителями Подмосковья ёлками накормили верблюдов

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
В Сергиево-Посадском городского округе в рамках акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!» собрали первую партию елей и сосен. Деревья доставили в местный этнопарк «Кочевник», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Деревья стали питательным кормом для обитателей этнопарка – верблюдов, коз, овец и ослов.
В министерстве призвали жителей Подмосковья не выбрасывать новогодние ели после праздников, а сдать на переработку. Сделать это можно на 266 брендированных площадках.
Собранные вторичные ресурсы станут кормом для животных и материалом для благоустройства парков. А щепу из хвойных деревьев применят в сельском хозяйстве для защиты почвы. Акция, стартовавшая в регионе 15 января, продлится в регионе до 10 февраля.
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«В ёлке содержится витамин С, который разжижает у животных кровь, им становится теплее. Это как для человека зимой выпить горячий чай с лимоном. Кроме этого, хвойные деревья – хорошее противопаразитное. Для наших верблюдов и коз ели, сосны и пихты – настоящее лакомство», – рассказал руководитель этнопарка «Кочевник» Алексей Ежелев.
В министерстве призвали жителей Подмосковья не выбрасывать новогодние ели после праздников, а сдать на переработку. Сделать это можно на 266 брендированных площадках.
Собранные вторичные ресурсы станут кормом для животных и материалом для благоустройства парков. А щепу из хвойных деревьев применят в сельском хозяйстве для защиты почвы. Акция, стартовавшая в регионе 15 января, продлится в регионе до 10 февраля.
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Лора Луганская