Сданными жителями Подмосковья ёлками накормили верблюдов

В Сергиево-Посадском городского округе в рамках акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!» собрали первую партию елей и сосен. Деревья доставили в местный этнопарк «Кочевник», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.