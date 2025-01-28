Подмосковные ветеринары объяснили, почему собакам вредно сладкое

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Многие хозяева угощают собак содержащими сахар продуктами. Однако делать этого нельзя, предупредили ветеринары Минсельхозпрода Московской области.
«Сладости могут привести к образованию зубного налёта и кариеса, что приводит к стоматологическим проблемам. Избыточное потребление сахара, особенно шоколада, вызывает у питомца ожирение, увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, это может спровоцировать расстройство желудка и проблемы с пищеварением», – отмечают ветеринары, слова которых приводят в пресс-службе ведомства.Если хозяева всё-таки хотят угостить собаку, лучше выбирать для этого лакомства, предназначенные специально для животных и заранее проконсультироваться с ветеринаром.
Если состояния здоровья питомца ухудшилось, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Записаться на приём можно на сайте региональных госуслуг или по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская