Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья объяснили, как ухаживать за земноводными питомцами

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Жители Подмосковья заводят необычных домашних животных: от черепах до лягушек. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об особенностях ухода за земноводными питомцами.
Эксперты утверждают, что в первую очередь необходимо подобрать подходящий размер террариума, соответствующий потребностям питомца. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию.
Во-вторых, следует использовать термометры и гигрометры для контроля температуры и влажности. Оптимальная температура для содержания земноводных составляет 20–25 градусов Цельсия, а влажность должна быть в пределах 50–70%.
Важными элементами для создания комфортной среды являются декоративные элементы, такие как растения, камни и другие качественные материалы. Также следует обратить внимание на освещение террариума, так как некоторым видам земноводных требуется ультрафиолетовое излучение (UVB) для синтеза витамина D3.
Во-вторых, следует использовать термометры и гигрометры для контроля температуры и влажности. Оптимальная температура для содержания земноводных составляет 20–25 градусов Цельсия, а влажность должна быть в пределах 50–70%.
Важными элементами для создания комфортной среды являются декоративные элементы, такие как растения, камни и другие качественные материалы. Также следует обратить внимание на освещение террариума, так как некоторым видам земноводных требуется ультрафиолетовое излучение (UVB) для синтеза витамина D3.
Важно учесть индивидуальные особенности каждого вида земноводных при создании условий их содержания. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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Дайана Хусинова