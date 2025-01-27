В Подмосковье оцифровали оформление разрешений на разведение животных

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Оформить разрешение на разведение и содержание животных в полувольных условиях в Московской области теперь можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы регулярно запускаем новые услуги на областном госпортале. Теперь в онлайн-режиме стала доступна услуга по содержанию животных. Она предоставляется в течение 13 рабочих дней, решение от ведомства поступает в личный кабинет заявителя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пользователь должен авторизоваться и заполнить электронную форму, указав информацию о животных, а также о целях и условиях их содержания, ветеринарном обслуживании, рационе и пр. Отмечается, что данная услуга оказывается только в отношении животных, обитающих в Московской области в естественных условиях.
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Лев Каштанов