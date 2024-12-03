Подмосковные ветеринары осмотрели 450 участников Международной выставки кошек

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
12 специалистов подмосковного территориального ветеринарного управления №1 работали на Международной выставка кошек Winter Cat Show, прошедшей в выходные в красногорском МВЦ «Крокус Экспо». Они оценили здоровье и допустили на выставку 450 животных, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Все пушистые участники были здоровы, привиты, имели при себе ветеринарные паспорта и свидетельства. Всего на выставке было представлено 40 пород кошек. Среди них были популярные – британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, сиамская, мей-кун, а также редкие – ликой, чаузи и другие», – говорится в сообщении.Российские эксперты выбрали победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот». Участники рассказали посетителям об особенностях пород, помогли будущим владельцем определиться с выбором.
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Лора Луганская