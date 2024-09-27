Подмосковные ветеринары перечислили обязательные для щенков прививки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Приобретя или приняв в семью щенка, важно не забыть, что для выработки иммунитета против опасных заболеваний питомцу нужно пройти вакцинацию. Об этом сообщили в Госветслужбе Московской области.
«В первые недели жизни малыш защищается от инфекций антителами, полученными из молока матери. Но со временем их уровень в крови снижается, и возникает потребность в прививках. Делать их нужно обязательно даже тем питомцам, которые будут гулять только на своём участке. Инфекцию можно принести домой на обуви и одежде, а на участок могут заглянуть другие животные – кошки, мыши, ежи», – рассказали в министерстве.В список необходимых прививок для щенков входят вакцинация от лептоспироза, парвовирусного энтерита, аденовируса I типа, парагриппа, чумы плотоядных и бешенства.
Если владелец собаки часто берет питомца на выставки и в другие места большого скопления собак, понадобится ещё и вакцинация от бордетеллеза.
Как отметили в министерстве, график вакцинации подбирают индивидуально для каждой собаки. Узнать адрес ближайшей ветеринарной клиники можно на сайте или по номеру единого контакт-центра Госветслужбы Подмосковья: +7(495)668-01-25.
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Лора Луганская