Ветеринары оформили летом 12 тыс. документов на вывоз питомцев из Подмосковья

Фото: пресс-служба в Минсельхозпрода МО
Сотрудники Государственной ветеринарной службы Московской области оформили около 12 тыс. документов для вывоза домашних животных за пределы региона. Об этом по итогам сезона отпусков сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Каждый год в летние месяцы специалисты Госветслужбы отмечают повышенный спрос на оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных, путешествующих с владельцами. Так, с начала года было оформлено 11,8 тыс. подобных документов: 3,5 тыс. на кошек и 8,2 тыс. – на собак. Подмосковные кошки выезжали за границу 2,2 тыс. раз, собаки – 5 тыс.», – рассказали в Минсельхозпроде.В ведомстве напомнили, что оформить заявку на ветеринарное свидетельство формы №1 на перевозку домашнего животного можно на сайте госуслуг региона.
Информацию, требующуюся для заполнения полей формы, можно получить в ближайшей госветклинике Подмосковья. Адреса и графики работ указаны по ссылке.
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Лора Луганская