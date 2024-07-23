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Подмосковные ветеринары перечислили опасные для кошек и собак растения

23 июля 2024, 22:56
Фото: iStock / Nataba

Фото: iStock / Nataba

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Владельцам кошек и собак нужно внимательно выбирать растения для дачного участка. Некоторые из них являются ядовитыми для животных, предупредили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В случае попадания в рот и желудочно-кишечный тракт питомца ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем могут развиться серьёзные токсические кишечные и системные расстройства. Также не стоит разрешать доступ к гортензиям, сирени и ландышам – ягоды последних особенно ядовиты. Среди запрещённых для животных растений - первоцветы и цикламены. Они содержат вещество, вызывающее ожог слизистой. А азалии могут привести к нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», – отметили в министерстве.
Признаки отравления животных – рвота, диарея, обильное слюноотделение, учащённое дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.



Узнать, где она находится, можно по телефону: +7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#подмосковье
#московская область
Госдума приняла закон о создании спецусловий для обучения детей-инвалидов
23 июля 2024, 23:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, обязывающий образовательные организации создавать специальные условия для получения образования ученикам с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечается, что теперь образовательные учреждения также должны предоставлять таким ученикам специальные учебники, дидактические материалы, переводчики русского жестового языка.

Кроме того, законом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». В Госдуме назвали прежний термин некорректным и заведомо ограничивающим возможности детей-инвалидов в успешной социализации.

Также на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предлагается создать педагогические комиссии для своевременного выявления детей с особенностями развития.

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#обучение
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Подмосковные ветеринары рассказали, как часто нужно водить питомца на осмотр
23 июля 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Чтобы обеспечить здоровье и благополучие питомцев, рекомендуется вакцинировать их раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода со ссылкой на рекомендации подмосковных ветеринаров.
«Также важны регулярные профилактические осмотры, которые рекомендуется проводить раз в три месяца. Такие визиты помогают поддерживать физическое состояние питомца в хорошей форме, своевременно выявлять и устранять заболевания», – уточнили в ведомстве.
К посещению ветеринара животное нужно готовить. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка медицинской истории помогут сделать визит комфортным как для питомца, так и для владельца.

В министерстве посоветовали не стесняться обращаться к ветеринару за советами и рекомендациями, поскольку только совместными усилиями можно обеспечить животному долгую и счастливую жизнь.

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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#питомцы
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries
Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата»
23 июля 2024, 22:32

Фото: istock / Stanislav Okulov

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов пообещал разобраться в инциденте с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!», — написал он в Телеграм-канале.
Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Телеграм-канале запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами WB, используя юридические махинации.

Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним. Подробнее о ситуации с Wildberries — в материале «Радио 1».

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В Московской области заметили активизацию бражников
23 июля 2024, 20:39

Фото: iStock / xtrekx

Энтомологи и натуралисты заметили активность мотыльков бражников в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти пушистые ночные бабочки отличаются умением быстро махать крыльями и зависать на одном месте, как птицы колибри.
«Бражники – очень интересные безобидные и полезные насекомые. Это ночные бабочки, питающиеся нектаром цветов с помощью длинного хоботка. Эти мотыльки являются рекордсменами по его длине среди всех насекомых. У некоторых тропических видов длина ротового аппарата в вытянутом состоянии может достигать 28 см. Бражники играют важную роль в опылении и размножении растений», – пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Как отметили в министерстве, в Московской области обитает несколько видов бражников, занесённых в Красную книгу. Это бражник слепой, прозерпина, языкан обыкновенный, шмелевидка жимолостная и титий.

А в прошлом году в Подмосковье заметили крупного бражника вьюнковыого Это второй по величине бражник в Европе после знаменитой мёртвой головы, достигающий 12 см в длину.

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#подмосковье
#московская область
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Тюменские силовики выставили на продажу машины с нюансами по низким ценам
23 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/rep0rter

Уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Об этом сообщает 72.ru.
Всего силовики выставили на продажу две «Газели». Одна из них ждет покупателя в поселке Боровском. Микроавтобус белого цвета, с пробегом более 200 тыс. километров. У него имеются нюансы в виде проступающей сквозь краску коррозии.

За такой автомобиль силовики просят 238 тыс. рублей. Также на продажу выставлена еще одна «Газель», которая находится в Тобольске. Ее пробег составляет порядка 250 тыс. километров. Из ​недостатков — ​ржавчина по кузову. Ее стоимость составляет 138 тыс. рублей.

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#продажа
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В Щёлкове идёт масштабный капремонт теплосетей и котельных к зиме
23 июля 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В городском округе Щёлково продолжается подготовка к зиме. В этом году там идёт масштабная модернизация котельных и сетей. О её ходе глава округа Андрей Булгаков рассказал на еженедельном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Завершён капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Комсомольская от котельной на ул. Сиреневая. Готовность участка от котельной №1 в микрорайоне Щёлково-7 составляет 90%», – информировал Булгаков.
По его словам, продолжается капремонт центрального теплового пункта-1 в Щёлково-3; котельный на ул. Сиреневая и Институтская; котельной №3 на ул. Текстильщиков; котельной на ул. Московская. Начинается строительство двух котельных во Фрянове.
«Традиционно разобрали обращения жителей. По всем темам видим снижение. Есть точечные недоработки управляющих компаний и подрядчиков в домах и дворах. Их максимально оперативно исправляем», – отметил Булгаков.
Он добавил, что в субботу в парке Усадьбы Фряново состоится костюмированный бал. А 24 июля пройдёт очистка берегов Большого Медвежьего озера.

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#подмосковье
#московская область
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В Московском зоопарке в возрасте 30 лет умер легендарный жираф Самсон
23 июля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

Легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет. Об этом говорится в Telegram-канале столичного зоосада.
Уточняется, что свой последний год жираф с уникальным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов — прожил активно. Животное скончалось 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Согласно информации источника, 30 лет для жирафа — это как 100 лет для человека.

В Москву Самсон приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. Жираф был дружелюбным, а также регулярно общался с посетителями зоопарка.

В начале января текущего года сообщалось о смерти кота Виктора, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот». На момент смерти любимцу публики было восемь лет.

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#москва
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У бывшей российской легкоатлетки нашли аккаунт в OnlyFans
У знаменосца сборной Кипра на ОИ-2024 Куличенко обнаружили аккаунт на OnlyFans
23 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/M-Production

У знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх 2024 года Елены Куличенко обнаружили аккаунт в OnlyFans. Об этом сообщает Greek City Times.
Уточняется, что на обнаруженной на платформе странице журналисты нашли обнаженные снимки спортсменки. Согласно информации источника, Куличенко было предложено удалить страничку на данном ресурсе, однако она отказалась.

Адвокаты 21-летней легкоатлетки сообщили, что выложенные на сайте фотографии и видео не имеют никакого отношения к их клиентке, поскольку они были созданы с помощью искусственного интеллекта.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. В настоящее время девушка живет и учится в США.

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«Раньше, чем бегать»: Девочка-роллер из Подмосковья стала рекордсменкой России в год и 7 месяцев
23 июля 2024, 18:39

Фото: Радио 1

Егорова Варвара в один год и семь месяцев попала в книгу Рекордов России как самый юный роллер. Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители — все катаются. У них даже есть своя школа в Подольске. Сейчас Варвара свободно проезжает более двух километров, принимает участие в фестивалях по этому спорту.
В редакцию «Радио 1» пришла вся семья роллеров Егоровых и рассказала, с чего все началось и как поставился рекорд.

«Так получилось, что она только-только начала ходить, а уже встала на ролики. Научилась кататься раньше, чем бегать. Все началось с того, что после семи дней после ее рождения, мы первый раз привезли ее в нашу школу роллеров. Она там сидела в коляске, наблюдала, как другие дети катаются. Потом мы начали доставать ее из коляски, она ползала, смотрела, а в 1,5 года увидела маленькие ролики и попросила. Старшая сестра надела ей ролики, защиту и с ней постояла, так все и пошло. Потом жена начала ее выставлять на коврики, она начала ходить потихоньку. Она прошла практически всю нашу методику, которую я выстраиваю много лет», — рассказал папа Вари Вячеслав Егоров.

Мама Аннас Саменас добавила, что страха у Вари совсем нет, и сейчас она уже заезжает на горки и трамплины.

«Мы склоняемся к мысли, что у нее нет другого представления. Она видит, что все катаются, для нее это как говорить, как ходить. Страха вообще нет. Даже на улице просто надевает ролики и катается, а я бегаю за ней и переживаю, когда она набирает большие скорости», — поделилась она.
Фото: Радио 1

Родители рассказали, что идею «податься» на рекорд в шутку заявила бабушка Вари, и все сначала посмеялись, а потом решили, что стоит попробовать.

«Бабушка Вари увидела очередное видео и сказала в шутку: «А это не заявка на рекорд?». Я посмеялась, а потом в один из вечеров решила-таки отправить заявку. Была сложность, что Варе даже самые маленькие ролики были не по размеру. У нее на тот момент был 22 размер, а самые маленькие начинались с 23. И еще была сложность, что это была зима, а зал у нас не такой большой, чтобы ехать по прямой 172 метра. Нам нужно было побить предыдущий рекорд мальчика, которому было около трех лет. Мы купили дорожное колесо и сняли видео. Его, кстати, не с первого раза приняли. Когда варвара стала рекордсменкой мы не понимали, что делать, растерялись, хотя и ждали этого.А сейчас для нас уже это в порядке вещей», — рассказала мама рекордсменки-роллера.

Фото: Радио 1

Школа у Егоровых, по их рассказам, появилась в 2021 году. И когда их спрашивают, за какой срок можно научиться свободно кататься на роликах, они отвечают, что хватит 5-6 занятий.

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