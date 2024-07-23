Подмосковные ветеринары перечислили опасные для кошек и собак растения

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Владельцам кошек и собак нужно внимательно выбирать растения для дачного участка. Некоторые из них являются ядовитыми для животных, предупредили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В случае попадания в рот и желудочно-кишечный тракт питомца ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем могут развиться серьёзные токсические кишечные и системные расстройства. Также не стоит разрешать доступ к гортензиям, сирени и ландышам – ягоды последних особенно ядовиты. Среди запрещённых для животных растений - первоцветы и цикламены. Они содержат вещество, вызывающее ожог слизистой. А азалии могут привести к нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», – отметили в министерстве.Признаки отравления животных – рвота, диарея, обильное слюноотделение, учащённое дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.
Узнать, где она находится, можно по телефону: +7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская