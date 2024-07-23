Подмосковные ветеринары рассказали, как часто нужно водить питомца на осмотр

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Чтобы обеспечить здоровье и благополучие питомцев, рекомендуется вакцинировать их раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода со ссылкой на рекомендации подмосковных ветеринаров.
«Также важны регулярные профилактические осмотры, которые рекомендуется проводить раз в три месяца. Такие визиты помогают поддерживать физическое состояние питомца в хорошей форме, своевременно выявлять и устранять заболевания», – уточнили в ведомстве.К посещению ветеринара животное нужно готовить. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка медицинской истории помогут сделать визит комфортным как для питомца, так и для владельца.
В министерстве посоветовали не стесняться обращаться к ветеринару за советами и рекомендациями, поскольку только совместными усилиями можно обеспечить животному долгую и счастливую жизнь.
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Лора Луганская