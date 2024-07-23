Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю с отёком лёгких

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку с затруднённым дыханием. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На Дмитровскую ветеринарную станцию поступила кошка Муся в тяжёлом состоянии. Хозяин рассказал, что у питомца наблюдалась одышка, но кошка всё равно оставалась активной. Однако за день до приёма животное резко отказалось пить и есть.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Госветслужбе Московской области пояснили, что учащённое дыхание, частое сердцебиение, кашель, заторможенность или беспокойство у животного — тревожные симптомы. В этом случае нельзя откладывать визит к ветеринару.
К тому же каждый год питомец должен проходить диспансеризацию. Это поможет снизить риск непредвиденных заболеваний. Осмотр проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона.
Читайте также:
В Дубне спасли кота, застрявшего сначала на дереве, а потом на крыше
Спасённого из столичного ресторана львёнка передали в приют в Клину
Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
«Ветеринары осмотрели кошку и заметили синюшную окраску слизистых, повышенное сердцебиение, отклонение в дыхании. Рентген показал большое количество жидкости в грудной полости и, как следствие, отёк легких. Состояние кошки было критическим, специалисты экстренно провели ей кислородотерапию. Дыхание было восстановлено, но животному ещё потребуется диагностика для выяснения причин гидроторакса. Сейчас Муся проходит лечение», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Госветслужбе Московской области пояснили, что учащённое дыхание, частое сердцебиение, кашель, заторможенность или беспокойство у животного — тревожные симптомы. В этом случае нельзя откладывать визит к ветеринару.
К тому же каждый год питомец должен проходить диспансеризацию. Это поможет снизить риск непредвиденных заболеваний. Осмотр проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона.
Читайте также:
В Дубне спасли кота, застрявшего сначала на дереве, а потом на крыше
Спасённого из столичного ресторана львёнка передали в приют в Клину
Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
Лора Луганская