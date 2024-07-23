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Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю с отёком лёгких

23 июля 2024, 19:45
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку с затруднённым дыханием. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На Дмитровскую ветеринарную станцию поступила кошка Муся в тяжёлом состоянии. Хозяин рассказал, что у питомца наблюдалась одышка, но кошка всё равно оставалась активной. Однако за день до приёма животное резко отказалось пить и есть.
«Ветеринары осмотрели кошку и заметили синюшную окраску слизистых, повышенное сердцебиение, отклонение в дыхании. Рентген показал большое количество жидкости в грудной полости и, как следствие, отёк легких. Состояние кошки было критическим, специалисты экстренно провели ей кислородотерапию. Дыхание было восстановлено, но животному ещё потребуется диагностика для выяснения причин гидроторакса. Сейчас Муся проходит лечение», – отметили в министерстве.


Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Госветслужбе Московской области пояснили, что учащённое дыхание, частое сердцебиение, кашель, заторможенность или беспокойство у животного — тревожные симптомы. В этом случае нельзя откладывать визит к ветеринару.

К тому же каждый год питомец должен проходить диспансеризацию. Это поможет снизить риск непредвиденных заболеваний. Осмотр проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона.

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#животные
#ветеринары
#подмосковье
#московская область
#дмитров
#здоровье
Виновного в расправе над Игорем Тальковым установили с помощью рубашке
СК: убийцу Игоря Талькова установили благодаря кровавым следам на рубашке
23 июля 2024, 20:37

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Фрагменты окровавленной рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана сыграли ключевую роль в раскрытии убийства музыканта. Об этом проинформировал городской главк СК РФ.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник провел предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве Талькова, обвиняемым по которому проходит Шляфман.

Благодаря генетической экспертизе вина концертного директора доказали.

Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов завязался конфликт. Во время ссоры обвиняемый сделал выстрел в своего оппонента, но пуля попала в Игоря Талькова, который погиб от полученного ранения.

Шляфман в 1992 году уехал в Израиле, его заочно привлекли в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
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Мосэнерго: повреждение произошло вне территории ТЭЦ в Мытищах
23 июля 2024, 18:51

Фото: iStock / Smederevac

Аварии на оборудовании ТЭЦ-27 в Мытищах не было. Повреждение произошло за пределами территории электростанции. Сейчас напряжение подано, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосэнерго.
Ранее в администрации городского округа Мытищи заявили, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27.
«Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
ТЭЦ-27, она же Северная ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей Мытищ.

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#тэц
#авария
#мытищи
#энергетика
#подмосковье
#московская область
#теплоснабжение
#электричество
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На ТЭЦ в Мытищах устраняют последствия аварийного отключения
23 июля 2024, 18:34

Фото: iStock / Ignatiev

На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Администрация информирует, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Как сказано на сайте Мосэнерго, ТЭЦ-27, которую также называют Северной ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей города Мытищи. В составе станции – три энергоблока.

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#тэц
#электричество
#подмосковье
#московская область
#мытищи
#энергетика
#авария
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Захватившему заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор
Участника захвата заложников в СИЗО-1 Ростова приговорили к 20 годам
23 июля 2024, 18:15

Фото: istock / Zolnierek

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Малику Гандалоеву, захватчику заложников в СИЗО-1. Об этом информирует ТАСС.
Мужчина признан виновным по ранее возбужденному в отношении него делу — об участии в террористической организации «Исламское государств» (ИГ)*, изготовлении и хранении взрывчатки.

Суд признал Гандалоева виновным в преступлении, ему назначили 20 лет колонии.

Прокурор запрашивал назначить Гандалоеву 22 года колонии. По информации следствия, не позднее января 2023 года в Астрахани он решил вступить в ИГ* и приобрёл компоненты для изготовления взрывчатки. Затем он отправился в Ингушетию, где записал присягу для вступления в ИГ* и изготовил взрывчатку.

Кроме того, Гандалоев участвовал в захвате заложников 16 июня в СИЗО в Ростовской области. По этому делу его заключили под стражу до 15 августа.

Ранее сообщалось, что осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой

Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани

В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника

*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
#суд
#приговор
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#сизо
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«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries
Бакальчук назвала данные о рейдерском захвате Wildberries разводом
23 июля 2024, 18:00

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова супруга, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. Как утверждает предпринимательница, «это не рейдерский захват. Это развод».
Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». Чтобы доказать свои слова, она показала фото, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка 10 лет знаком с Владиславом Бакальчуком, сказал, что последний приехал к нему просить помощи и рассказал, что некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают его жену от него и семерых детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника

#фото
#развод
#компании
#рамзан кадыров
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Рамзан Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
23 июля 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Телеграм-канале заявил, что пообщался с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который поведал ему о попытках рейдерского захвата компании. Как утверждает бизнесмен, их семья столкнулась с трудностями в марте этого года.
«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. <...> Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — отметил Кадыров.
Бакальчук рассказал, что с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, с помощью юридических махинаций пытаются стать владельцами активов Wildberries.

Глава Чечни заключил, что не может оставаться в стороне от крупной по масштабам России махинации и сделает все возможное, чтобы защитить законный бизнес и вернуть в Татьяну Бакальчук семью.

Ранее сообщалось, что Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника
#семья
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#компании
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#маркетинг
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Отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери
Отец байкерши-блогера МотоТани рассказал, что узнал о гибели дочери от ее мужа
23 июля 2024, 17:01

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Отец российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал, что узнал о гибели дочери от ее супруга. Об этом сообщает RT.
«Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего», — цитирует RT отца погибшей.

Мужчина добавил, что муж Татьяны находился в Москве, в то время как она отправилась в Турцию.

Напомним, накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в аварии. ДТП произошло по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.

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#смерть
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Посетители «Крокуса» подали в суд на страховую компанию «Ингосстрах»
23 июля 2024, 16:45

Фото: istockphoto / lakshmiprasad S

В столичный суд поступило коллективное исковое заявление, адресованное страховой компании, по поводу событий, произошедших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Поступил коллективный иск от граждан, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл», и родственников погибших в результате трагических событий, произошедших 22 марта 2024 года. Иск подан против страховой компании СПАО «Ингосстрах», — говорится в материале Газета.ру.

Истцы требуют от суда признать наступление страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Свидетельница нападения Анастасия Родионова сообщила, что сотрудники следственных органов продолжают опрашивать людей, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.

Ранее сообщалось, что следствие планирует провести медицинские экспертизы с потерпевшими в результате теракта в «Крокусе».

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15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
23 июля 2024, 16:43

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в кювет в районе станицы Северская на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский». Согласно информации источника, в салоне находились тридцать два пассажира и водитель.

За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, девять из них, в том числе четверо детей, доставлены в Северскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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