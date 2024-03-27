Подмосковные ветеринары помогли коту Тише обрести новый дом

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сотрудники Госветслужбы Московской области помогли домашнему коту найти новых хозяев. Об этом рассказала в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
На Сергиево-Посадскую ветеринарную станцию обратилась девушка с просьбой о поиске нового дома для её двухлетнего кота. Ветеринары осмотрели питомца и не выявили у него серьёзных заболеваний. После тщательного обследования Тиша, как его назвали на ветстанции, прошёл карантин, был вакцинирован и уехал в новую семью.
В министерстве также напомнили, что нельзя бросать питомцев на улице – за это предусмотрена административная ответственность. А в случае жестокого обращения с животными может последовать уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
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«Прежде чем завести питомца, важно оценить свои возможности и готовность выполнить обязательствах перед ним. Животные требуют внимания, заботы и любви, и только ответственные хозяева могут обеспечить им достойную жизнь. Надеемся, что Тиша обрёл любящих владельцев, которые никогда не предадут его», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
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Лора Луганская