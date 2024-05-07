Подмосковные ветеринары помогли собаке с разрезанным веком

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Шестилетний пёс по кличке Тишка поступил в Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу с резаной раной верхнего века, питомца к врачам доставил его хозяин, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Владелец собаки рассказал, что любопытный Тишка любит наблюдать за тем, что происходит на улице, просунув голову под металлический забор. Эта привычка и привела к травме», — говорится в сообщении.Ветеринары осмотрели четвероногого пациента, убедились, что других травм у него нет и приняли решение провести операцию. На пострадавшее веко были наложены швы. Благодаря профессиональному лечению состояние здоровья собаки улучшается, сейчас Тишка идёт на поправку.
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