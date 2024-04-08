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Подмосковные ветеринары исправили клюв попугаю Геше

08 апреля 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Можайской ветеринарной станции прооперировали пернатого пациента – четырёхмесячного волнистого попугайчика по кличке Геша. У птицы диагностировали аномалию роста верхней части клюва, рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
«Клюв птиц представлен роговой тканью. Он, как и когти, растёт всю жизнь, стирается и обтачивается. В норме клюв блестящий и твёрдый, правильной анатомической формы. Аномалии развития могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом, недостаточным потреблением витаминов А, D и E и минералов, таких как кальций, калий и фосфор», – пояснил Воскресенский.
Специалисты Госветслужбы провели обрезку клюва, а также проконсультировали владельцев по содержанию и кормлению попугая. Благодаря своевременному вмешательству ветеринаров Геша получил шанс на полноценную и здоровую жизнь.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Минсельхозпроде Подмосковья напомнили, что записаться на приём в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг ли по номеру телефона Единого контакт-центра +7(495) 668-01-25.

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ВС Армении откажутся от восклицания «Ура»
МО Армении: привычное восклицание «Ура» в армии заменят на «Кецце»
08 апреля 2024, 14:38

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Министерство обороны Армении сообщило, что оставшееся с советских времён восклицание «Ура» в вооружённых силах страны будет заменено на «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует». Соответствующие изменения будут внесены в новый армейский устав.
Отмечается, что переход к новому уставу будет производиться в рамках общих реформ в армянской армии.

В настоящее время окончательный вариант устава пока не подготовлен, однако ряд его деталей известен уже сейчас. Так, будет введено слово «Кецце» вместо «Ура» во время поздравления командира.

При этом менять выражения «Так точно» и «Никак нет» не планируется.

В армянском оборонном ведомстве добавили, что перед ними не стоит задача адаптации устава к какой-либо модели армий других стран.

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#военные
#армия
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«Отсидеться не получится»: в ВСУ заявили о нехватке людей
Павлюк: украинцам не получится отсидеться, ВСУ нужны люди
08 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Жителям Украины не получится отсидеться, поскольку ВСУ нужны кадры, заявил командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.
По его словам, украинцам не получится избежать мобилизации, поскольку в войсках не хватает людей.

Павлюк призвал украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. По его словам, сколько бы техники и оружия не получила Украина, кадров все равно не хватает.

Также он признал, что среди населения сложилось негативное отношение к сотрудникам территориальных центров комплектования — от них прячутся, их презирают, им устраивают травлю. По его словам, действующая система, к сожалению, не является идеальной и в ней происходят случаи превышения полномочий.

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#мобилизация
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Девять детей остались сиротами после теракта в «Крокусе»
08 апреля 2024, 14:30

Фото: iStock/kieferpix

Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии (в «Крокусе» — ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать», — пишет омбудсмен в своём Telegram-канале.

Напомним, самый крупный теракт в России за минувшее десятилетие произошёл 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Группа вооружённых террористов ворвалась в заполненное людьми помещение и начала в упор расстреливать зрителей. Затем боевики подожгли «Крокус» и скрылись. Их удалось задержать в Брянской области, убийцы направлялись в сторону украинской границы, где для них было подготовлено «окно».

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#крокус сити холл
#теракт
#сироты
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Студенты Коломны стали призёрами международного конкурса эссе
08 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/morgan23

Призовое — второе — место на Международном конкурсе эссе на английском языке «Единство в различии» завоевала команда студентов второго курса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участниками конкурса от ГСГУ стали Лидия Пронина, Алина Синицина и Сергей Семёнов. Они написали эссе, посвящённое сфере образования в России и Великобритании. Научное руководство командой осуществляла доцент кафедры иностранных языков Коломенского университета Наталья Киселева», — отмечается в сообщении.
Международный конкурс эссе проводится ежегодно, его организует образовательная компания RELOD. Генеральный партнёр конкурса — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

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#студенты
#минобразования мо
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Лизингодатель «Ростеха» выиграл иск к Airbus Canada на 2,4 млрд рублей
Суд обязал СП Airbus и Bombardier вернуть 26,1 миллионов долларов «Ростеху»
08 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко.» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») к Airbus Canada Limited Partnership на сумму 2,4 миллиарда рублей. Информация следует из картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что в иске, который был подан в ноябре прошлого года, было два требования – о расторжении договора и о возвращении аванса. На заседании в январе представитель истца сообщил, что речь идет о договоре на поставку 14 самолетов, при этом не уточнялось, какие именно самолеты имелись в виду.

Напомним, в феврале 2013 года лизинговая компания ИФК подписала соглашение с Bombardier о закупке 32 и опцион еще на 10 самолетов CSeries-300. Через год семь судов из опциона были переведены в твердый заказ. Летом 2016 года стало известно, что ИФК сократила заказ самолетов CS300 у Bombardier с 32 до 20 машин.

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#выплаты
#ростех
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Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции
08 апреля 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Масштабные работы по реконструкции проведут в Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова, расположенной на улице Чайковского в Клину, для реализации проекта учебному заведению предоставили дополнительный земельный участок, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Трёхэтажная спортшкола общей площадью около 12 тысяч кв. м была основана в 1945 году и требует обновления», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В ходе реконструкции будет демонтировано несколько блоков школы, перестроен бассейн площадью около 540 квадратных метров и отремонтировано четырёхэтажное административное здание. Планируется также благоустроить пришкольную территорию. В частности, там будет организована парковка на 80 автомобилей.

Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

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#минимущества
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Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жильё
08 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/SewcreamStudio

Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить возможность приобретения вторичного жилья в программу семейной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Однако в нём отмечается, что данное поручение не распространяется на все субъекты России, а затрагивает лишь те населённые пункты, где строится мало нового жилья.

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок выполнения — до 30 июля текущего года.

Ранее в этот день глава государства поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на строительство выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.

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#покупка
#семья
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Губернатор Воробьев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
08 апреля 2024, 13:13

Фото: Фотобанк МО/Антон Чернов

В правительстве Московской области ожидается ряд кадровых изменений, они коснутся регионального министерства образования, а также состава заместителей председателя правительства Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с руководством региона и городских округов.
«Ирина Александровна Каклюгина уходит на другую работу. (…) В связи с этим я прошу Московскую областную Думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя (правительства региона – прим. ред.) Бронштейна Илью Михайловича, который занимается образованием. А на должность министра образования — Артёма Викторовича Охрименко, который также давно вовлечён в систему образования и воспитания», — сказал Воробьёв.
Кроме того, глава региона предложил депутатам областного парламента рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается политическими процессами и внутриполитической жизнью области.
Отметим, что в настоящее время Илья Бронштейн является министром образования Московской области, а Артём Охрименко — его первым заместителем. Мария Нагорная с сентября 2023 года занимает должность зампреда правительства региона.

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#подмосковье
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В России выросло производство алкоголя
Росалкогольтабакконтроль: в январе-марте производство алкоголя выросло на 17,3%
08 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Производство алкогольных напитков, без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, выросло за первые месяцы 2024 года. Об этом следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что за январь-март текущего года производство алкоголя в России выросло на 17,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года. Оно достигло 42,707 миллионов декалитров (дал) продукции.

При этом производство крепких спиртных напитков (выше 9%) выросло на 8,5%, до 23,548 миллиона дал. Также выросло производство водки — на 3,1%, до 15,949 миллиона дал. Предприятия по производству коньяка в этом году выпустили 1,89 миллиона дал спиртного, что на 6,5% больше показателей прошлого года.

Выросло производство виноградного вина. По данным контролирующего ведомства, в январе-марте выпущенный объём составил 7,125 миллиона дал, что на 25,8% больше прошлогодних показателей. Производство игристых вин выросло на 42,7%, плодовых — на 53,8%, а ликёрных — на 36,4%.

За указанный период было произведено на 18,%% больше слабоалкогольной продукции, чем за тот же период 2023 года. Объём составил 5,16 миллиона дал.

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#алкоголь
#производство
#россия
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