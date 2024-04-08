Подмосковные ветеринары исправили клюв попугаю Геше

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Специалисты Можайской ветеринарной станции прооперировали пернатого пациента – четырёхмесячного волнистого попугайчика по кличке Геша. У птицы диагностировали аномалию роста верхней части клюва, рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
«Клюв птиц представлен роговой тканью. Он, как и когти, растёт всю жизнь, стирается и обтачивается. В норме клюв блестящий и твёрдый, правильной анатомической формы. Аномалии развития могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом, недостаточным потреблением витаминов А, D и E и минералов, таких как кальций, калий и фосфор», – пояснил Воскресенский.Специалисты Госветслужбы провели обрезку клюва, а также проконсультировали владельцев по содержанию и кормлению попугая. Благодаря своевременному вмешательству ветеринаров Геша получил шанс на полноценную и здоровую жизнь.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Минсельхозпроде Подмосковья напомнили, что записаться на приём в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг ли по номеру телефона Единого контакт-центра +7(495) 668-01-25.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары помогли коту Тише обрести новый дом
Подмосковные ветеринары обследовали 6 тыс. лошадей и не нашли опасных инфекций
В Клину ветеринары спасли выпавшего из окна кота
Лора Луганская