​Подмосковные ветеринары посоветовали раз в год показывать кошку офтальмологу

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Глаза кошек могут быть подвержены различным заболеваниям. Поэтому подмосковная Госветслужба предупреждает о необходимости постоянного ухода за глазами питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Причины заболевания глаз животных – инфекционные поражения, травмы когтями и тупыми предметами, опухолевые процессы. Если вовремя не проявить бдительность, питомец может лишиться зрения», – отметили в пресс-службе.Особое внимание следует уделять профилактике заболеваний глаз питомцев.
«Рекомендуется не реже раза в год проходить осмотр в ветеринарных клиниках. В Подмосковье работают врачи различных специальностей – от хирургов до офтальмологов. Они ответственно подходят к профессии и всегда готовы проконсультировать граждан по профилактике и лечения», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав МурашовВ министерстве перечислили симптомы заболевания глаз животных. Это покраснение, слезотечение и лёгкое прищуривание. Чтобы предотвратить негативные последствия, ветврачи рекомендуют периодически осматривать глаза питомцев и промывать гигиеническими каплями.
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Лора Луганская