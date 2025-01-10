В Подмосковье в дни новогодних каникул водители сбили трёх лосей и кабана

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Кабан и три лося погибли на автодорогах Московской области во время новогодних каникул, водители сбивших их машин, а также находившиеся там пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«ДТП, приведшие к гибели диких животных, произошли в Талдомском, Раменском, Егорьевском и Богородском округах. Водители и пассажиры не пострадали. Виновным в авариях предстоит выплатить крупные штрафы», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Он также добавил, что ещё два животных погибли на перегоне между станциями Заря и Купавна Курского направления: в тёмное время суток поезд сбил лосиху с лосёнком, переходивших ж/д пути.
В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что водитель, сбивший лося на автодороге, должен будет заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Штраф за сбитого кабана составляет 30 тысяч рублей.
Читайте также:
На дорогах Подмосковья сбили косулю и лося
В Подмосковье на экологических акциях посадили 180 тыс. деревьев и кустарников
Из лесов Подмосковья за год убрали около 6,5 тыс. аварийных деревьев
Лев Каштанов