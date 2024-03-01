Подмосковные ветеринары рассказали, как часто чистить зубы питомцам

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Регулярная чистка зубов и дёсен домашних животных поможет избежать серьёзных проблем со здоровьем. О важности процедуры ухода ответственным владельцам напомнили в Госветслужбе Московской области.
«Примером негативных последствий стал случай с собакой, поступившей в ветлечебницу со снижением аппетита. Обследование показало наличие зубного камня, гингивита и других проблем, требующих немедленного вмешательства ветеринарного стоматолога», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.Как отметили в министерстве, неправильный уход за зубами питомцев может привести к образованию зубного налёта и камня, воспалениям головы, гастритам, почечной недостаточности и инфекциям.
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