В Подмосковье уже учли более 8 млн сельскохозяйственных животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
С 1 марта в Подмосковье, как и на территории всей России, введён новый порядок учёта сельскохозяйственных животных. Вступили в силу «Ветеринарные правила маркирования и учёта», сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Сейчас на территории региона в ФГИС ВетИС компонент «Хорриот» учтено более 111 тыс. голов крупного и 22 тыс. голов мелкого рогатого скота, 224 тыс. голов свиней, 8 млн голов птиц и 2 тыс. голов лошадей. Внесение животных продолжается на постоянной основе. С 1 марта для первично маркируемых сельскохозяйственных животных введена обязательная федеральная маркировка», – отметил Мурашов.Он пояснил, что эти меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней животных, обеспечат безопасность и качество сельхозпродукции в регионе.
Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.
Как отметили в региональном Минсельхозпроде, все средства маркировки устойчивы к внешним воздействиям, безопасны для здоровья, обеспечивают визуальную и электронную считываемость.
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Лора Луганская