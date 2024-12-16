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Подмосковные ветеринары рассказали, как обеспечить питомцу безопасный Новый год

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

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Новогодние украшения и угощения со стола могут навредить здоровью домашних питомцев, а шум фейерверков вызвать у них стресс. Подмосковные ветеринары напомнили хозяевам домашних животных, как обезопасить их в период праздников.
«Украшая ёлку, необходимо оставить пустыми нижние ряды. Опасность представляют гирлянды, мишура и другие украшения, которые может проглотить питомец. Если у него начались тошнота, рвота, потеря аппетита, слюнотечение, общее недомогание, нужно немедленно обратиться к ветеринару», – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Не стоит кормить любимца едой с праздничного стола. Шоколад, блюда с майонезом и приправами, мандарины, виноград, трубчатые и рыбные кости, другие продукты могут вызвать аллергию, отравление, непроходимость и травмирование желудочно-кишечного тракта.


«Залпы фейерверков могут испугать животных, поэтому во время прогулок надо крепко держать поводок. Очень важно, чтобы четвероногий друг был чипирован и зарегистрирован. В случае пропажи при наличии чипа и регистрации контакты владельца найдут в базе при обращении в ближайшую ветклинику и оперативно свяжутся», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.
Если хозяин заметил ухудшение самочувствия питомца, он может записать его на приём к ветеринару на региональном портале госуслуг после авторизации и по телефону единого колл-центра: +7 (495) 668-01-25.

Также жители могут обратиться в госветклинику, обнаружив домашнее животное на улице без хозяина.

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#подмосковье
#московская область
Каширские школьники посетили Международный Кремлёвский бал
16 декабря 2024, 18:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Школьники из городского округа Кашира приняли участие в IX Международном Кремлёвском благотворительном кадетском бале.
Муниципалитет представляли восьмиклассники школы с углублённым изучением отдельных предметов №7 Максим Никитин и Марина Московская, сообщили в пресс-службе администрации.
«Гостями бала стали 2,5 тыс. представителей российской молодежи из 1053 образовательных учреждений всех регионов, а также 35 иностранных государств. Праздник был посвящён Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что каширские кадеты были удостоены чести побывать на мероприятии за успехи в учёбе и спорте. Все они прошли предварительный отбор.

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#московская область
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Для жителей Подмосковья организуют новогодние ёлки во дворах
16 декабря 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во многих дворах Московской области пройдут новогодние представления и гуляния. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В регионе есть управляющие организации, которые, помимо уборки общественных пространств и украшения входных групп, проводят представления для детей и взрослых во дворах. Так, одна из управляющих компаний Пушкинского городского округа организует для всех желающих ёлку под названием «Новый год удава» прямо во дворе. В программе – выступления артистов Пушкинского музыкально-драматического театра; ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка; горячий чай и сладкие угощения», – отметили в ведомстве.
Мероприятия пройдут по следующим адресам: 21 декабря в 11:00 – Ярославское шоссе, д. 192; 21 декабря в 13:00 – ул. Серебрянка, д. 46; 29 декабря в 11:00 – ул. Островского, д. 22; 29 декабря в 14:00 – пос. Нагорное, д. 44.

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Половина россиян потратит на подарки к Новому году от 1000 до 5000 рублей
16 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/aaalll

Половина россиян планирует потратить на подарки к Новому году от 1000 до 5000 рублей. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Около 22%, как отмечается, хотят потратить меньше 1000 рублей, а оставшиеся — от 5000 и выше.
«Наибольшее значение при выборе подарка россияне придают его полезности — так ответили 48% респондентов. Еще 30% ориентируются на предпочтения того, для кого подарок предназначен, 13% учитывают цену, а оригинальность важна для 9% человек», — отмечают специалисты, с результатами исследования которых ознакомились в RT.
Отличным подарком к Новому году также будет посещение праздничного поезда Деда Мороза. Как сообщает «Сiбдепо», 17 декабря он прибудет в Новокузнецк. Для посетителей подготовят анимационную программу, вагон с сувенирами и «Кукольный театр». В Москву сказочный состав приедет 3 января.

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Синоптик назвала самую холодную ночь в Москве на этой неделе
Синоптик Поздянкова: самая холодная ночь в Москве за неделю будет 19 декабря
16 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Самая холодная ночь в Москве на этой неделе ожидается с 18 на 19 декабря. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, минимальная температура в столице составит -15 градусов, в области — до -19.
«Сложная погода будет и в пятницу, 20 числа. Ночью будет наблюдаться мокрый снег, а днем временами осадки, не исключено, что они будут преимущественно в виде дождя. Минимальная температура в Москве и в регионе ночью 0…–5 градусов, дневная температура в столице положительная, порядка 2 градусов», — рассказала метеоролог в беседе с «Известиями».
В то же время далеко не во всей России такие температуры могут назвать морозами. К примеру, в Кузбасс, как пишет «Сiбдепо», на этой неделе «вернется зима» — ночью среды столбики термометров опустятся до -29 градусов, днем — поднимутся до -21.

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Инвестор назвал самый быстрый способ накопить крупную сумму
Инвестор Ходченков назвал криптовалюту самым быстрым способом накопления
16 декабря 2024, 18:15

Фото: iStock/Jinda Noipho

Самый быстрый и эффективный способ накопить крупную сумму — вложиться в криптовалюту, заявил инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, на сегодняшний день нет других вариантов заработать деньги на крупную покупку и в короткие сроки.
«Для тех, кто предпочитает стабильный и менее рискованный способ накопления, рекомендую накопительные счета с ежедневной капитализацией процентов — простая, но надежная стратегия. Если дисциплинированно добавлять туда средства, они со временем значительно прирастают», — отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru
Ходченков также посоветовал пользоваться виш-листами в банковских приложениях, регулярно проверять свои накопления и разбивать большие цели на промежуточные.

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#экономика
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В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора
16 декабря 2024, 17:56

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье появилось более 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За восемь месяцев инфраструктура по сбору отходов региона пополнили 3 тыс. 625 контейнеров для смешанных отходов и 1 548 – для сухих. Новые контейнеры объёмом 1,1 кубометров каждый снабжены укреплёнными колёсами и удобными ручками для выкатки к мусоровозу. Баки на 30% состоят из переработанного сырья, поступающего с сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов», – рассказали в министерстве.
Контейнеры установили в таких городских округах, как Люберцы, Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Шатура, Солнечногорск, Химки и Клин.

Ежедневно сотрудники региональных операторов следят за состоянием ёмкостей на контейнерных площадках. Требующую ремонта тару временно переворачивают вверх дном для дальнейшего ремонта или замены.

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#минчистоты
#отходы
#контейнеры
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#подмосковье
#московская область
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Дорожники Московской области отремонтировали остановки в шести городских округах
16 декабря 2024, 17:54

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на восьми региональных дорогах в шести городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные работы проводились для улучшения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Были отремонтированы остановки на улице Советской Конституции в Ногинске, улице 9-ой Гвардейской Дивизии и улице Московской в Чехове, а также на улице Жилинской в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск.

Кроме того, ремонт павильонов был проведён в Раменском округе на улицах Гурьева в Раменском и Новошоссейной в посёлке Совхоза Сафоновский, а также в городском округе Коломна на проспекте Кирова и улице Ленина в Озёрах.

В министерстве сообщили, что работы по уборке и ремонту региональных дорог в Московской области ведутся круглосуточно. Дорожную сеть еженедельно проверяют, обращая особое внимание на такие элементы инфраструктуры, как остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры. Все мероприятия контролируются с использованием специализированной системы СКПДИ.

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#минтранс мо
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В Подмосковье ввели в оборот около 7,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель
16 декабря 2024, 17:43

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сельскохозяйственные производители Московской области проводят кампанию по вовлечению в оборот залежных земельных участков, которые не использовались более пяти лет. Это делается для расширения сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в регионе. На данный момент уже введено в оборот около 7,5 тысяч гектаров земли, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лидером среди компаний стало ООО «РусМилк», специализирующееся на выращивании зерновых культур. С начала года предприятие ввело в сельскохозяйственный оборот более 740 гектаров земли в Воскресенске.

В Шаховском районе К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело свыше 624 гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 447,4 гектаров, в Волоколамске ООО «Рассвет-Авангард» — около 399 гектаров, а в Можайске ООО «Агроинтех» — 344 гектара.

Фермеры, зарегистрированные на территории региона и вводящие земли в оборот, могут получить субсидии на проведение агротехнических работ. Размер субсидии может составлять до 50 % от общей суммы затрат.

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#минсельхозпрод мо
#аграрный сектор
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Воробьёв заявил о важности поиска кадров для медицины и образования Подмосковья
16 декабря 2024, 17:41

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Поиск врачей для работы в Подмосковье – главный вызов для властей региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы строим великолепные госпитали. В этом году открылся детский госпиталь имени Рошаля. Ещё возводят современный больничный комплекс на 1 тыс. мест в восточной части Балашихи. Все это критически важно. Кроме того, очень значимо приведение к современным стандартам поликлиник и стационаров. На это уходят заметные ресурсы», – отметил губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Однако, по его словам, не менее важно привлекать на работу медиков.
«Поэтому у нас работают программы, которые претендуют на то, что врач чувствует заботу – по оплате аренды, по получению социальной ипотеки, по возможности учиться и совершенствовать своё мастерство на конференциях или за рубежом. Да, у нас есть МРТ, ангиографы, роботы. У нас можно делать сложные операции по удалению различных патологий. Всё это прекрасно. Но люди, врачи – наша главная задача. Нужно уделять этому внимание», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что аналогичная ситуация – в образовании. В регионе продолжается активное строительство школ, в этом году их появилось 42. Ключевая задача – поддержать тех, кто там работает.

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