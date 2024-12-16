Подмосковные ветеринары рассказали, как обеспечить питомцу безопасный Новый год

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО
Новогодние украшения и угощения со стола могут навредить здоровью домашних питомцев, а шум фейерверков вызвать у них стресс. Подмосковные ветеринары напомнили хозяевам домашних животных, как обезопасить их в период праздников.
«Украшая ёлку, необходимо оставить пустыми нижние ряды. Опасность представляют гирлянды, мишура и другие украшения, которые может проглотить питомец. Если у него начались тошнота, рвота, потеря аппетита, слюнотечение, общее недомогание, нужно немедленно обратиться к ветеринару», – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Не стоит кормить любимца едой с праздничного стола. Шоколад, блюда с майонезом и приправами, мандарины, виноград, трубчатые и рыбные кости, другие продукты могут вызвать аллергию, отравление, непроходимость и травмирование желудочно-кишечного тракта.
«Залпы фейерверков могут испугать животных, поэтому во время прогулок надо крепко держать поводок. Очень важно, чтобы четвероногий друг был чипирован и зарегистрирован. В случае пропажи при наличии чипа и регистрации контакты владельца найдут в базе при обращении в ближайшую ветклинику и оперативно свяжутся», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.Если хозяин заметил ухудшение самочувствия питомца, он может записать его на приём к ветеринару на региональном портале госуслуг после авторизации и по телефону единого колл-центра: +7 (495) 668-01-25.
Также жители могут обратиться в госветклинику, обнаружив домашнее животное на улице без хозяина.
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Лора Луганская