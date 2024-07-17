Подмосковные ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев на даче

В Японии почти два года продавали лосось из России под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Об этом со ссыокой на агентство Kyodo пишет ТАСС. С января 2022 года по ноябрь 2023 компания успела продать почти 8000 упаковок рыбы, говорится в сообщении.