Подмосковные ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев на даче

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Несмотря на кажущуюся безопасность природной среды, на даче домашних животных может поджидать множество опасностей. Об этом предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Специалисты рассказали, как подготовить питомца к поездке на дачу.
«Прежде всего нужно исключить доступ животных к опасным растениям. Луковичные, лютиковые, рододендроны, клещевина могут вызвать у питомцев отравление. Их лучше пересадить в недоступное место. Кроме того, нужно быть осторожнее с использованием удобрений, пестицидов и других химикатов на участке, хранить их в недоступном для животных месте», – отметили в министерстве.Для активных собак особенно важно избегать глубоких ям и колодцев, обращать внимание на стройматериалы, которые могут нанести травму. Важно также вакцинировать питомцев от опасных заболеваний, чтобы защитить от последствий возможной встречи с дикими животными.
В случае отравления или получения травмы животному необходима срочная медицинская помощь. В министерстве настоятельно рекомендуют не пытаться лечить питомца самостоятельно, а обратиться к ветеринару.
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Лора Луганская