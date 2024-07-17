Подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом

В гитлеровской Германии порядок и собранность присутствовали во всех сферах жизни. Не обошли они и проституцию — вермахтовские «Дома терпимости» были организованы государством для обеспечения приятного досуга у военных. Все работницы состояли на госслужбе, получали зарплату и другие социальные гарантии от государства.