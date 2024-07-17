Подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Дикую птицу с повреждённым крылом принёс на ветеринарную станцию по округам Домодедово и Подольск неравнодушный местный житель, он рассказал, что заметил раненую птицу во время лесной прогулки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Специалисты областной государственной ветслужбы определили, что их пациентка — хищница пустельга из рода соколов. В дикой природе с такой травмой крыла она бы погибла, так как утратила возможность летать», — говорится в сообщении.Птице сразу начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение. Когда крыло полностью заживёт, пустельгу отпустят на волю.
По всем вопросам, связанным с работой подмосковных ветеринарных станций, можно обратиться в единый контакт-центр, звонки принимаются по телефону: 8-495-668-01-25 каждый день с девяти утра до девяти вечера.
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