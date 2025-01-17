В Турции бездомная собака принесла больного щенка в ветклинику

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В Стамбуле бродячая собака принесла своего больного щенка к ветеринару, сообщило издание Haberler.
В стамбульском районе Бейликдюзю накануне ощенившаяся бездомная собака принесла на порог местной ветеринарной клиники своего больного щенка. Она положила малыша у дверей и дождалась, пока работники окажут помощь щенку.
Ветеринар Батурап Огхан передал, что у животного наблюдалось замедленное сердцебиение, и тот правда находился в тяжелом состоянии.
В результате щенка поместили в реанимацию, при этом мать не покидала его во время лечения. Выяснилось, что перед этим волонтеры принесли в эту же клинику еще одного малыша этой же собаки, который тоже нуждался в помощи.
Всего из помета выжили двое, другие животные скончались. В настоящий момент щенят выхаживают ветеринары, малыши воссоединились со своей матерью.
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Ветеринар Батурап Огхан передал, что у животного наблюдалось замедленное сердцебиение, и тот правда находился в тяжелом состоянии.
В результате щенка поместили в реанимацию, при этом мать не покидала его во время лечения. Выяснилось, что перед этим волонтеры принесли в эту же клинику еще одного малыша этой же собаки, который тоже нуждался в помощи.
Всего из помета выжили двое, другие животные скончались. В настоящий момент щенят выхаживают ветеринары, малыши воссоединились со своей матерью.
«Поскольку молока у матери было немного, мы поддерживаем его едой. Все идет хорошо», — обратил внимание владелец клиники.
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Ольга Енгалычева