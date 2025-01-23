Подмосковные ветеринары рассказали, от чего и когда вакцинировать котят

Фото: iStock / ilona75
Вакцинация – один из главных способов поддержать здоровье животных. Она предотвращает развитие опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области, ветеринары которого рассказали, какие прививки делать котятам.
«Специалисты следует обязательно прививать от бешенства, панлейкопении, калицевируса и герпесвируса. Дополнительно может быть назначена вакцинация от кошачьей лейкемии, трихофитии и других болезней. Есть и индивидуальные показания для прививок. Их на приёме определяет врач», – отметили в министерстве.Вакцинация для котят от большинства болезней начинается в возрасте восьми недель и повторяется через 21-28 дней. Далее она проводится через год и повторяется ежегодно.
Рекомендуется также внимательно относиться к ведению ветеринарного паспорта питомца, следить за актуальностью информации и не допускать пропуска вакцинации.
В ведомстве напомнили, что записаться на приём к ветеринарному врачу можно на сайте региональных госуслуг и по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
Читайте также:
Жителям Подмосковья напомнили правила нахождения с собакой в общественных местах
В подмосковном сафари-парке выходили брошенного мамой малыша-суриката
Подмосковные ветеринары объяснили, почему кошки мурлычут
Лора Луганская