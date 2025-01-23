Подмосковные ветеринары рассказали, от чего и когда вакцинировать котят

Родители, устроившие женитьбу восьмилетнего мальчика с 13-летней девочкой, должны быть наказаны. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина. Свадьба детей проходила в Астрахани. Парламентарий подчеркнула, что такие традиции оказывают негативное влияние на малолетних и лишают их возможности учиться, хоть и не нарушают закон.