В подмосковном сафари-парке выходили брошенного мамой малыша-суриката

Видео: пресс-служба администрации г.о. Клин
Новорожденного детёныша суриката, брошенного матерью, выходили сотрудники сафари-парка «Изумрудный лес» в подмосковном округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Малыш, получивший кличку Жужа, родился с недовесом: он весил всего 21 грамм. Для того, чтобы спасти крошечного суриката, ветеринары сафари-парка составили особый режим содержания и каждые 40 минут кормили его из пипетки.
Когда малышу исполнилось полтора месяца, его попытались вернуть в стаю, но мать встретила его недружелюбно и отказалась принимать.
Сейчас Жуже два месяца, он уже почти совсем самостоятельный сурикат. Пока его продолжают держать отдельно от стаи. С приходом тепла ветеринары планируют заново познакомить его с семьёй уже на нейтральной территории — в вольере летней экспозиции.
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«Детёныш был таким маленьким, что умещался в ладошке. От него практически нельзя было отойти», — рассказала старший ветврач «Изумрудного леса» Ольга Павловская.
Когда малышу исполнилось полтора месяца, его попытались вернуть в стаю, но мать встретила его недружелюбно и отказалась принимать.
Сейчас Жуже два месяца, он уже почти совсем самостоятельный сурикат. Пока его продолжают держать отдельно от стаи. С приходом тепла ветеринары планируют заново познакомить его с семьёй уже на нейтральной территории — в вольере летней экспозиции.
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Лев Каштанов