Жителям Подмосковья напомнили правила нахождения с собакой в общественных местах

Фото: iStock / Photoboyko
Некоторые владельцы собак любят брать их с собой в магазины, парки и другие общественные места. Однако в этом случае нужно соблюдать определённые правила, напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Находиться в общественном месте четвероногому другу можно на поводке и в наморднике. Для представителей пород собак, включённых правительством в перечень потенциально опасных, это обязательно. Спускать питомца с поводка можно только на специальных площадках. Нельзя оставлять животных без присмотра и допускать повреждения ими объектов благоустройства, в том числе цветников и зелёных насаждений», – отметили в пресс-службе.Перед тем, как отправиться с домашним любимцем в магазин или кафе, нужно убедиться, что туда пускают с животными. Нельзя выгуливать питомцев на детских площадках, территориях школьных и дошкольных учреждений. Во время выгула необходимо иметь при себе пакет для сбора экскрементов.
В министерстве напомнили, что за несоблюдение правил хозяев собак могут привлечь к административной ответственности.
С правилами выгула можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также:
В подмосковном сафари-парке выходили брошенного мамой малыша-суриката
Подмосковные ветеринары объяснили, почему кошки мурлычут
Подмосковные ветеринары рассказали, как усы сигнализируют о настроении кошки
Лора Луганская