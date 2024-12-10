Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле

В октябре 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина тайно родила в туалете ребенка и бросила его в унитаз аэропорта Антальи. Младенца тогда удалось спасти благодаря уборщице. Преступницу задержали при попытке покинуть Турцию вместе с 47-летней матерью Еленой.