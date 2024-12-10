Ветеринары Сергиева Посада спасли собаку с трубчатой костью в горле

Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО
В Сергиевом Посаде ветеринары спасли годовалую собаку по кличке Дайна, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области. Хозяйка обратилась к ним, когда животному стало трудно глотать еду.
«Во время срочной операции выяснилось, что у питомца в горле посторонний предмет – трубчатая кость. Она привела к деформации тканей и гнойному воспалению верхнего нёба. Благодаря профессионализму ветеринаров кость была извлечена, и Дайна быстро пошла на поправку», – рассказали в ведомстве.В министерстве предупредили, что кормление четвероногих костями может серьезно им навредить. Собаки не в состоянии усваивать жёсткую пищу, и инородные предметы могут вызвать проблемы. При любых подозрениях на проблемы у питомца нужно немедленно обращаться к специалистам.
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Лора Луганская