В Московской области зарегистрировали около 10 тысяч питомцев с прошлого года

В прошлом году в Московской области вступило в силу постановление об обязательной регистрации домашних животных. С тех пор в регионе было чипировано около 10 тысяч питомцев, данные о которых внесены в единую региональную базу, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.