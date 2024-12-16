В Московской области зарегистрировали около 10 тысяч питомцев с прошлого года

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Процесс чипирования проходит безболезненно для животных, так как микрочипы изготовлены из биосовместимого стекла. Это гарантирует отсутствие дискомфорта для питомцев.
Владельцы домашних животных в Московской области могут зарегистрировать своих питомцев в клиниках государственной ветеринарной службы.
Для этого необходимо:
- подать заявление через региональный портал государственных услуг;
- записаться на приём к ветеринару;
- взять с собой своего любимца и пройти проверку;
- получить выписку из реестра в своём личном кабинете.
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