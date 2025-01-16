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Подмосковные ветеринары рассказали, откуда у некоторых самок трёхцветный окрас

Фото: iStock / EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock / EyeEm Mobile GmbH

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Некоторые самки животных имеют интересную особенность – сразу три цвета в окрасе: чёрный, белый и рыжий. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области рассказали, почему так происходит.


«Это связано с генетикой и механизмами наследования. Пол животных определяется половыми хромосомами. Самочки имеют две Х-хромосомы, самцы – одну. Если у самки есть одна Х-хромосома с геном, отвечающим за рыжий цвет, и одна с геном, отвечающим за чёрный цвет, то она будет иметь смешанный окрас. Во время внутриутробного развития одна из хромосом может быть инактивирована. Это и приводит к тому, что образуются участки разных окрасов», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что цвет шерсти не влияет на характер и здоровье питомцев. Это только эстетическая составляющая.

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