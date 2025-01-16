Ветеринары посоветовали жителям Подмосковья не мыть домашних животных в холода

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Четвероногих друзей не стоит часто мыть в холодное время года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там рассказали со ссылкой на ветеринаров, к каким последствиям это может привести.
«С наступлением зимы собаки приносят после прогулки на лапах в дом мокрый снег, а хозяева начинают чаще устраивать им водные процедуры. Однако частые купания смывают жировые вещества, которые выделяют сальные железы для смазывания кожи и шерсти. Это может привести к хрупкости и ломкости волосяного покрова, шелушению кожи. Кроме того, если питомец выбежит на частный участок, у него повысится риск простуды», – отметили в ведомстве.Чтобы снизить вероятность заболевания животного, ветеринары советуют после прогулки мыть домашнему любимцу только лапы. Если же хозяева всё-таки решили искупать питомца, это нужно делать в закрытом тёплом помещении, используя только зоошампуни. Шерсть нужно тщательно расчесать специальной расчёской.
После купания нельзя выпускайте питомца на улицу. А заметив у него плохое самочувствие, нужно сразу обратиться к ветеринару. Запись на приём доступна на сайте региональных госуслуг или по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская