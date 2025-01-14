Подмосковные ветеринары объяснили привычку кошек пить из-под крана

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Многие владельцы кошек замечают, что их любимицы предпочитают пить воду из-под крана, а не из мисок. Причина - в том, что она кажется кошкам более свежей и чистой, пояснили специалисты Госветслужбы Московской области.
«Кроме того, кошки не любят, когда их усы касаются поверхности воды, что делает использование фонтанчиков и кранов особенно привлекательным. Многие коты отказываются пить из миски, стоящей рядом с их едой. Это связано с тем, что остатки пищи могут загрязнять воду, а кошки по своей природе чистоплотны и чувствительны к условиям окружающей среды», – отметили ветеринары.Нормы потребления жидкости для кошек варьируются, но в среднем они должны получать до 50 граммов воды на 1 кг веса в день. В жару и в отопительный период их потребность в жидкости значительно возрастает.
«Чтобы удовлетворить эту потребность, рекомендуется ставить ёмкости с водой в нескольких местах. Кроме того, многие питомцы предпочитают пить из больших мисок и даже тазиков. Важно помнить, что свежая, чистая вода должна быть всегда доступна кошке. Регулярная смена воды поможет избежать размножения бактерий», – говорится в сообщении.В качестве посуды для воды ветеринары советуют миски из стекла, керамики или металла. А вот пластиковая посуда может привести к накоплению микробов из-за образования царапин.
Если хозяин заметил изменения в поведении или питании питомца, ему лучше обратиться к специалистам. Госветслужба Подмосковья выявит проблемы со здоровьем домашних животных.
Найти ближайшую ветеринарную клинику можно, позвонив по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00. Запись на приём доступна и на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская