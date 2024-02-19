Профессор Беляев: Вакцины от рака могут сдерживать рост опухолей на 40%

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Директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук, профессор Алексей Беляев заявил, что вакцины от онкологии могут сдерживать рост некоторых опухолей на более чем 40%.
Это, по словам специалиста, подтверждается исследованиями.
Он пояснил, что у людей с рождения заложены механизмы подавления опухолевых клеток. Когда механизмы сбиваются, болезнь начинает развиваться, и тогда начинает работу вакцина, которая возвращает иммунитету возможность бороться с онкологией.
Ранее доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.
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«Когда мы говорим о вакцине против рака – это касается профилактики тех видов рака, которые могут быть спровоцированы инфекцией. Но лечение рака с помощью вакцин актуально, речь идёт не о профилактике, а именно о лечении», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.
Ранее доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.
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Мелисса Тимофеева