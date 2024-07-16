Более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье признали соответствующими нормам

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обследовали 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания. Они соответствуют нормативным требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторы министерства проверяют газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на соответствие нормативным требованиям. Специалисты фиксируют выявленные нарушения. Задача муниципалитетов – вовремя устранить все недочёты», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.По данным министерства, в Дубне на набережной им. Д.И. Менделеева проверка выявила сухостои, аварийные деревья и повреждения малых архитектурных форм. На прибрежных территориях в Сергиево-Посадском городском округе и Коломне нашли мусор на контейнерных площадках и газоне. Все недочёты своевременно устранены.
В Минчистоты напомнили, что на пляжах Подмосковья запрещено засорять зону купания и прибрежную территорию, ломать и портить скамейки, кабины для переодевания, урны, разводить костры вне специально отведённых мест, а также выгуливать собак.
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Лора Луганская