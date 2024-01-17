В Московской области начался учет охотничьих животных

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В угодьях Московской области начался учет охотничьих животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов региона начали проводить в Подмосковье. Он нужен для эффективной охраны и устойчивого рационального использования фауны региона.
Стоит отметить, что во время проведения учета на территории региона сотрудники записывают особенности местности, погодные условия, следы животных для полной картины охотничьего угодья.
На территории Московской области находится около 23 видов млекопитающих и 45 видов птиц.
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«Как всегда, участникам мероприятия предстоит огромная работа. Общая протяженность маршрутов составляет более 4000 км, причем учетчикам необходимо пройти по каждому маршруту дважды, таковы требования методики», — объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
На территории Московской области находится около 23 видов млекопитающих и 45 видов птиц.
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Мира Полтева