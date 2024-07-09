Подмосковных архитекторов приглашают на конкурс BUILD SCHOOL PROJECT

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Принять участие в VIII российском смотре-конкурсе с международным участием BUILD SCHOOL PROJECT приглашают архитекторов и архитектурные бюро, реставраторов, дизайнеров, а также студентов профильных вузов и колледжей, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«На конкурс принимаются проекты и постройки школ, детсадов и игровых площадок в семи номинациях, в числе которых лучшая новостройка, лучшее интерьерное решение, лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств для создания комфортной среды для детей и пр. Кроме того, есть отдельная номинация для учащихся — «Лучший студенческий проект», — говорится в сообщении.Регистрация на участие в смотре-конкурсе открыта до 13 сентября, отправить работу на конкурс можно до 1 октября включительно.
Итоги конкурса подведут 15 ноября, тогда же состоится награждение лауреатов. Мероприятие проведут в столичном Гостином дворе в рамках VIII Международной выставки BUILD SCHOOL.
Подробная информация о смотре-конкурсе и выставке размещена на сайте BUILD SCHOOL 2024.
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