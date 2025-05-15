Подмосковных блогеров пригласили пройти обучение в «Министерстве контента»

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Блогеры из разных регионов России, включая Московскую область, могут зарегистрироваться на участие в «Министерстве контента» — образовательном треке проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», нацеленном на подготовку лидеров мнений, сообщает пресс-служба проекта.
«Трек «Министерство контента» – уникальная для России программа, не имеющая аналогов. Вместе с федеральными ведомствами мы создаём условия для авторов, готовых брать на себя ответственность за каждое слово и становиться настоящими лидерами общественного мнения. Именно они смогут вести за собой других и развивать страну через глубокий, честный и созидательный диалог», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Заявки на участие в программе «Министерства контента» принимаются на сайте проекта «ТопБЛОГ» до 6 июня.
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