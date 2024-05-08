Подмосковных энергетиков перевели на режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В Мособлэнерго из-за ухудшения погоды на территории Подмосковья ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«В связи с ухудшением погодных условий Мособлэнерго с 15:30 8 мая вводится режим повышенной готовности. На дежурство привлекают 335 бригад и 570 единиц спецтехники, включая 86 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.Ранее стало известно, что, по прогнозам синоптиков, в Подмосковье до утра 9 мая усилится ветер, пройдёт дождь со снегом, ожидаются заморозки.
Читайте также:
Более 100 единиц техники ночью обработают от гололёда подмосковные дороги
Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега
Названы самые загруженные на продолжительных выходных подмосковные трассы
Лора Луганская