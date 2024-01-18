Подмосковных энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Режим повышенной готовности ввели в компании «Россети Московский регион» из-за ожидающейся метели с мокрым снегом и ветром с порывами до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Для ликвидации последствий возможных аварий сформированы 303 бригады, в которые входят 1198 человек, в распоряжении аварийных бригад 363 единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на случай аварий приготовлено 157 передвижных дизель-генераторов, с помощью которых можно будет наладить временные схемы снабжения потребителей электричеством.
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