Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за ледяного дождя

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовность из-за ледяного дождя. По прогнозам синоптиков, в Московской области с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря ожидают ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
«Сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания. К возможным аварийно-восстановительным работам готовы 792 бригады в составе 3691 человека, 4013 единиц спецтехники. 279 передвижных дизель-генераторных установок смогут обеспечить резервное электроснабжение в период восстановительных работ», – отметили в ведомстве.Там заверили, что у энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.
При отключении электричества жители могут позвонить на горячую линию Мособлэнерго 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800)220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.
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Лора Луганская