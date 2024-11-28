В селе Петрово закончили модернизацию коммунальных сетей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
В селе Петрово городского округа Серебряные Пруды завершили все работы по модернизации коммунальных сетей. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Павлихин.
Прошлая зима показала слабые места в системе теплоснабжения округа. Весной начали ремонт и реконструкцию теплосетей.
По его словам, предпочтение отдали новым трубопроводам в изоляции ППУ, срок службы которых превышает 20 лет.
Особенностью модернизации теплосетей в селе Петрово стал способ укладки труб. Все они проходят под землей, что снизило теплопотери и изменило облик населённого пункта. Павлихин напомнил, что главная задача модернизации – сократить аварийные отключения до минимума и сделать жизнь людей комфортнее.
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«Серебряные Пруды вошли в самую масштабную в истории региона программу модернизации коммунальных сетей. Она охватит проблемные участки, а также восемь объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В селе Петрово уже завершены все работы, вплоть до благоустройства. Суммарная протяжённость труб новой теплотрассы - 1,6 км. Построено девять теплокамер», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
По его словам, предпочтение отдали новым трубопроводам в изоляции ППУ, срок службы которых превышает 20 лет.
Особенностью модернизации теплосетей в селе Петрово стал способ укладки труб. Все они проходят под землей, что снизило теплопотери и изменило облик населённого пункта. Павлихин напомнил, что главная задача модернизации – сократить аварийные отключения до минимума и сделать жизнь людей комфортнее.
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Лора Луганская