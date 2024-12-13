В Подмосковье установят «умные датчики» в более чем 2,1 тыс. котельных

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«Умные датчики» для дистанционного мониторинга температуры и давления устанавливают в котельных Московской области, до конца года планируется оборудовать ими более 2,1 тыс. объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«Установка датчиков на котельных — это важный шаг в направлении цифровизации коммунального хозяйства. Мы ожидаем, что использование интеллектуальных систем приведет к резкому повышению качества и надёжности подачи тепла и горячей воды жителям региона. (…) До конца года оборудовать датчиками планируем 2105 подмосковных котельных», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.В настоящее время «умные датчики» установлены более чем в 50 котельных, расположенных в 30 городах региона. Информация с датчиков поступает напрямую в Центр управления регионом (ЦУР), в случае отклонения основных параметров от нормы диспетчеры получают оповещение на смартфон, что позволяет максимально оперативно принимать меры для устранения нештатных ситуаций.
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