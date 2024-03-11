Из российского региона попытались вывезти лес на 77 миллионов рублей

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В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов предотвратили контрабанду леса на 77 миллионов рублей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства лесного хозяйства Приморья.
По информации ведомства, объем контрабанды составил 100 тысяч кубических метров.
В Минлесхозе добавили, что с 2021 года ущерб от незаконной вырубки в регионе снизился более чем в 6 раз. Отмечается, что это стало одним из результатов выполнения поручений президента Владимира Путина о реформировании и декриминализации лесной отрасли страны.
Ранее сообщалось, что воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак