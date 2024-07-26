В Москве пройдёт Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров

Фото: сайт конгресса
В столице на площадке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета 17-20 сентября пройдёт Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров. Он соберет представителей российских регионов и дружественных стран, сообщается на сайте Мособлархитектуры.
«Одна из задач конгресса – усилить позиции российской архитектуры и дизайна в международном сообществе, увеличить экспорт этих услуг. Другая цель проекта – облегчить трудоустройство молодым специалистам, усовершенствовать систему мер федеральной и региональной поддержки по развитию бизнеса архитектурных и дизайнерских бюро, производств, которые они создают», – говорится в сообщении.Ознакомится с программой конгресса можно по ссылке.
Приём заявок организован на сайте мероприятия.
Он пройдёт по четырём номинациям с условными названиями «Живи как в космосе», «Холодные и горячие города», «Жизнь на воде и под водой» и «Экстремальная Земля».
Награждение пройдёт на площадке конгресса.
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Лора Луганская