Жителей Подмосковья приглашают на «Дизайн-марафон»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
«Дизайн-марафон» проведут на президентской платформе «Россия — страна возможностей», проект включает в себя просветительский онлайн-курс и профессиональный конкурс. Регистрация на проект уже началась, к участию приглашаются жители Московской области, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Слушателем онлайн-курса «Дизайн-марафона» сможет стать любой желающий в возрасте от 16 лет. Принять участие в профессиональном конкурсе могут люди от 18 лет с опытом в сфере дизайна», — отмечается в сообщении.Онлайн-курс состоит из трёх разделов: это дизайн интерьеров, стиль и графика. По каждому из разделов слушателей ждут лекции, мастер-классы, а также шаблоны и инструкции по дизайнерским решениям. Активность участников будет оцениваться в баллах. Финалисты образовательного проекта получат доступ к курсу «Прокреатив», обучающему лидерству в творческих профессиях. А победителям откроют бесплатный доступ к уровню «Профи» одного из модулей видеокурса.
Конкурс «Дизайн-марафона» будет проходить в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» и «Дизайн-интенсив».
Подробная информация о проекте размещена на сайте «Дизайн-марафона» и на странице в соцсети «ВКонтакте».
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