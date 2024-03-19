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Подмосковных охотников просят принять участие в опросе для подсчёта селезней

19 марта 2024, 13:59
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Опрос для подсчёта объёма добычи селезней утки-кряквы в период осенней охоты в Московской области организовало Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства. Опрос проводится по просьбе федерального научно-исследовательского центра развития охотничьего хозяйства.

«Охотники обязаны указывать объём добычи в использованных разрешениях на охоту, но, к сожалению, не каждый это делает. Поэтому подсчет реальных объёмов добытой птицы затруднён. Чтобы получить эту важную информацию мы совместно с охотхозяйствами организуем такой опрос и просим охотников принять в нем участие», — пояснил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.
Для того, чтобы принять участие в опросе, охотники должны заполнить специальную анкету: такие анкеты разосланы во все 64 охотничьих хозяйства Московской области. В министерстве подчеркнули, что сведения о том, сколько было добыто крякв, критично важны для сохранения подмосковных охотничьих ресурсов.

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Педофилам запретили участвовать в спецоперации
ГД запретила подозреваемым в педофилии заключать контракт с Минобороны РФ
19 марта 2024, 14:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во вторник, 19 марта, Госдума запретила для подозреваемых в педофилии заключать контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации.
Кроме того, контракты с Вооруженными силами не смогут заключить лица, подозреваемые в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Участники уголовных дел о терроризме тоже не смогут отправиться в зоне СВО.
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В Подмосковье работает штаб по подготовке отопительному периоду следующего сезона
19 марта 2024, 13:45

Фото: Антон Чернов

В рамках комплексной подготовки в отопительному периоду следующего сезона и последующей трехлетке в Московской области организована штабная работа по анализу каждого муниципалитета с детальностью вплоть до каждой теплосети для планирования долгосрочных мероприятий.
«У нас самое большое тепловое хозяйство в РФ — порядка 3000 котельных. Для того чтобы штаб работал эффективность и мы могли отвечать на все вопросы создан экспертный совет, который возглавляет президент НП «Российское теплоснабжение» Виктор Семенов. Помимо экспертов, в качестве работников штаба было создано четыре рабочий группы, которые выезжают в муниципалитеты, где производят мониторинг объектов», - отметил вице-губернатор Евгений Хромушин.

Стоит добавить, на сегодняшний момент уже было проведено 64 рабочий выезда штаба в городские округа и запланирован ряд мероприятий для реализации работ в сфере теплоснабжения.

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В Подмосковье начался капремонт 26 детских садов
19 марта 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт 26 детских садов стартовал в Московской области, большинство обновлённых объектов планируют открыть к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«23 отремонтированных детсада встретят ребят уже 1 сентября 2024 года, и еще три будут готовы в четвёртом квартале 2024 года», — отмечается в сообщении.
Все детские сады после ремонта будут отвечать самым современным требованиям к дошкольным учреждениям. Работы включают обновление кровли и фасада, утепление здания, замена всех инженерных систем: водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. В детсадах обновят полы, пололки и стены, поменяют окна и двери. Кроме того, будет полностью обновлено оборудование, мебель и игрушки.

Прилегающая к детсадам территория будет благоустроена, там установят новые игровые конструкции для детей разных возрастов.

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Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений
19 марта 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Снежная зима увеличила опасность подтоплений в Московской области в период паводков, в зоне особого риска оказались пять городских округов, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования региона.
«Паводкоопасными являются 12 рек, протекающих в Московской области. Риск подтоплений есть в 38 городских округах региона, причём выше всего он в пяти из них: Луховицах, Дмитровском округе, Красногорске, Можайске и Истре», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что сейчас в регионе ведётся активная работа по подготовке к половодью. Отслеживается уровень воды, проверяется состояние гидротехнических сооружений, ведётся очистка и углубление водоотводных каналов, расчищаются водовпускные трубы и придорожные кюветы, создаются укрепительные противопаводковые сооружения.

Пик половодья в регионе, по оценкам синоптиков, ожидается во второй декаде апреля.

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«Налоги уходят на снаряды для ВСУ»: россиянин рассказал, почему вернулся из Канады в РФ
Россиянин Сергей Ермолаев рассказал, почему вернулся в Россию из Канады
19 марта 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россиянин Сергей Ермолаев, более 20 лет проживший с семьёй в Канаде, вернулся на родину и рассказал о своём решении.
В проекте журналистки телеканала RT Марии Бутиной «Своих не бросаем» он рассказал, что не смог предавать память своих предков, которые вели активную борьбу с нацизмом, ради «сытой жизни» в Канаде.

Он рассказал, что собирал гуманитарную помощь для детского дома под Луганском. За это канадские власти заблокировали ему доступ к крупнейшей платёжной системе PayPal.

Также он подчеркнул, что работая и платя налоги в Канаде, он спонсирует украинскую армию, поскольку правительство страны финансирует Украину за счёт своих граждан.

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Московская область готова к предстоящим паводкам и подтоплениям
19 марта 2024, 13:06

Фото: Антон Чернов

В Подмосковье городские округа полностью подготовлены к предстоящим паводкам и возможным подтоплениям.
«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идёт активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию. Наша задача – провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надежную работу всех систем жизнеобеспечения», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В регионе ежегодно подтапливается 55 ГТС, 22 СНТ и 22 участка дорог, а также 31 домовладение. Для предотвращения и уменьшения этих случаев в Подмосковье были проведены профильные мероприятия.

«Мы разработали алгоритмы по которым будут производится работа для регулирования уровня воды, в случае слишком сильного его поднятия. Мы создали предпаводковые комиссии, проверили готовность гидротехнических сооружений, расчистили водосбросные сооружения. В случаях сильного паводка будет проводиться информирование жителей и оперативные выезды МЧС на место их образования», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что также ежегодно происходит подтапливание собой экономической зоны «Дубна». Для решения данной проблемы началась модернизация дамбы и установка шандор для регулирования воды.

Кроме этого, паводки ожидают во второй декаде апреля.

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В Подмосковье эвакуировали более 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин
19 марта 2024, 12:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 3,3 тыс. машин эвакуировали в Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«С улиц Подмосковья было перемещено 3348 автомобилей, что на 161 машину меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в городском округе Красногорск: 364 автомобиля. Вторую строчку недельного антирейтинга заняли Ленинский городской округ и Химки с 278 эвакуированными машинами в каждом из муниципалитетов. На третьем месте оказался округ Балашиха, где эвакуировали на штрафстоянку 266 автомобилей. Четвёртое место заняли Котельники (221 эвакуированный автомобиль). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв, с улиц которого увезли 214 неправильно припаркованных машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Подмосковье, можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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В Подмосковье перекроют 200 опасных проходов к ж/д путям
19 марта 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ликвидировать 200 нелегальных проходов к железнодорожным путям планируется в Московской области в текущем году, работы запланированы в 42 округах региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для борьбы с опасными переходами мы строим ограждения вдоль ж/д путей, устанавливаем камеры, которые фиксируют нарушения правил перехода. Кроме того, там, где часто выламывают ограждения, мы делаем рвы и высаживаем труднопроходимые кустарники», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
С начала года в регионе устранили уже свыше 30 опасных троп, расположенных в десяти округах Подмосковья. Такая работа помогает снизить число несчастных случаев на железной дороге.

В министерстве также сообщили, что в регионе с начала года на опасных тропах у ж/д путей погибли уже 29 человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Федеральные трассы Подмосковья готовят к паводку
19 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по подготовке федеральных трасс к весеннему паводку проводят на территории Московской области сотрудники компании «Центравтомагистраль», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на общероссийское ведомство.
«В рамках подготовки к паводку дорожники очищают от снега и льда обочины, кюветы и водопропускные трубы. Мониторинг состояния дорог ведётся круглосуточно, особое внимание уделяется участкам трасс, подверженным подтоплениям», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий весеннего подъёма вод и борьбы с затоплением трасс сформировано 90 дорожных спецбригад оперативного реагирования, задействовано 450 единиц специальной техники. К использованию готово более 20 тысяч кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов. Для дорожников введён режим повышенной готовности.

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