Подмосковных охотников просят принять участие в опросе для подсчёта селезней

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Опрос для подсчёта объёма добычи селезней утки-кряквы в период осенней охоты в Московской области организовало Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства. Опрос проводится по просьбе федерального научно-исследовательского центра развития охотничьего хозяйства.
«Охотники обязаны указывать объём добычи в использованных разрешениях на охоту, но, к сожалению, не каждый это делает. Поэтому подсчет реальных объёмов добытой птицы затруднён. Чтобы получить эту важную информацию мы совместно с охотхозяйствами организуем такой опрос и просим охотников принять в нем участие», — пояснил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.Для того, чтобы принять участие в опросе, охотники должны заполнить специальную анкету: такие анкеты разосланы во все 64 охотничьих хозяйства Московской области. В министерстве подчеркнули, что сведения о том, сколько было добыто крякв, критично важны для сохранения подмосковных охотничьих ресурсов.
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