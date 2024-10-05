Подмосковных педагогов поздравили с Днем учителя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя. По данным властей, сейчас в школах Подмосковья работают 52 000 учителей.
«Каждый день вы дарите ребятам знания, вдохновляете их на новые открытия и достижения, стараетесь делать уроки интересными», — написал Воробьев.Губернатор выразил уверенность, что нынешние педагоги воспитают новое поколение ответственных, умных и добрых людей. Также Воробьев поблагодарил учителей за труд, терпение и огромное сердце.
Благодаря педагогам, Подмосковье третий год подряд занимает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников, подчеркнул глава региона.
«С праздником, пусть ученики не перестают радовать вас своими победами!», — сказал Воробьев.
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