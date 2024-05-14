Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр

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Злоумышленники под воздействием гипноза лишили подмосковную пенсионерку крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Всё началось с телефонного звонка по городскому номеру. Неизвестный голос утверждал, что дочь пожилой женщины попала в аварию, и ей нужна срочная финансовая помощь. Диалог продолжался несколько часов, как будто под гипнозом: на заднем фоне были слышны мантры», – говорится в сообщении.По словам родственницы пострадавшей, каждый раз после сброшенного звонка мошенники перезванивали снова, давая позвонить только для того, чтобы попросить денег у кого-либо ещё. При попытке связаться с бабушкой родственники мгновенно подвергались беспрерывным встречным звонкам ботов.
В ГУРБ призвали жителей Подмосковья предупредить старших родственников о возможной опасности.
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Лора Луганская