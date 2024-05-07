Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Аккаунты граждан на Госуслугах дают злоумышленниками практически неограниченную власть над личной информацией и деньгами жертвы. Как сохранить их, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с «Прайм».
Как утверждает эксперт, данные профиля содержат крайне чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис является своего рода «мостиком» для взаимодействия с различными государственными и негосударственными структурами.
Попав в аккаунт, аферисты могут снять все средства со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать данные, которые можно использовать в дальнейших махинациях, в том числе, с участием посторонних.
Аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самым надежным способом является двухфакторная аутентификация.
Он также указал на важность использования отдельных паролей для каждого сервиса и своевременную их замену. И, конечно, стоит с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, которые приходят от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Часто за ними кроются злоумышленники, подытожил Шабалин.
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Попав в аккаунт, аферисты могут снять все средства со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать данные, которые можно использовать в дальнейших махинациях, в том числе, с участием посторонних.
Аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самым надежным способом является двухфакторная аутентификация.
«Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках», — отметил Шабалин.Аналитик также призвал не переходить по посторонним ссылкам, а скачать Госуслуги самостоятельно из надежного источника.
Он также указал на важность использования отдельных паролей для каждого сервиса и своевременную их замену. И, конечно, стоит с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, которые приходят от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Часто за ними кроются злоумышленники, подытожил Шабалин.
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Алина Юрчак