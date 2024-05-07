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Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах

Аналитик Шабалин: мошенники крадут деньги жертв через аккаунты на «Госуслугах»
07 мая 2024, 02:52
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Аккаунты граждан на Госуслугах дают злоумышленниками практически неограниченную власть над личной информацией и деньгами жертвы. Как сохранить их, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с «Прайм».
Как утверждает эксперт, данные профиля содержат крайне чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис является своего рода «мостиком» для взаимодействия с различными государственными и негосударственными структурами.

Попав в аккаунт, аферисты могут снять все средства со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать данные, которые можно использовать в дальнейших махинациях, в том числе, с участием посторонних.



Аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самым надежным способом является двухфакторная аутентификация.

«Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках», — отметил Шабалин.
Аналитик также призвал не переходить по посторонним ссылкам, а скачать Госуслуги самостоятельно из надежного источника.

Он также указал на важность использования отдельных паролей для каждого сервиса и своевременную их замену. И, конечно, стоит с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, которые приходят от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Часто за ними кроются злоумышленники, подытожил Шабалин.

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Посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос
Посольство РФ высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе
07 мая 2024, 01:31

Фото: istock / Михаил Руденко

Посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в котором сказан, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Шепард в ходе своего 15-минутного полета самостоятельно управлял кораблем, отклоняя нос капсулы в разные стороны и вращая корабль вдоль оси.

Полет Гагарина был автоматическим — все работало исправно и переходить на ручное управление не было необходимости. Но такая возможность во время миссии СССР 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие детали в публикации не описывает.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
Психолог Хорс не рекомендовал соцсети завистливым людям
06 мая 2024, 23:42

Фото: iStock/Urupong

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.
«Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой «волне» сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются черной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Кроме этого, он рекомендовал таким людям работать над своими внутренними установками.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.

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#психология
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Зюганов заявил о необходимости жёстко ограничить неконтролируемую миграцию
06 мая 2024, 23:07

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что в России необходимо жёстко ограничить неконтролируемую миграцию.
«Требуем максимально жёстко ограничить неконтролируемую миграцию, которая ведёт к усилению криминалитета. Та трагедия, которая недавно постигла нас в «Крокус Сити», — красноречивое тому свидетельство. Хотя я не слышу материалов расследования по этому беспрецедентному террористическому акту», — приводит NEWS.ru слова Зюганова.

Он подчеркнул, что общество должно знать о том, кто и как совершил этот бесчеловечный теракт для того, чтобы не допустить подобного в будущем.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию.

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#трагедия
#теракт
#общество
#кпрф
#геннадий зюганов
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Перечислены лучшие российские города для подработки
Опрос: Лучшими городами для подработки россияне назвали Москву и Петербург
06 мая 2024, 22:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Опроса сервисов Работа.ру и «Подработка» показал, что россияне считают лучшими городами для подработки Москву и Санкт-Петербург.
За эти города россияне проголосовали по 66 и 36% соответственно. На третьем месте оказался город Сочи с 17% голосов респондентов.

Как передаёт Газета.ру, в топ городов для подработки опрошенные включили Казань, Краснодар и Екатеринбург.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов по всей стране, пользующиеся данными сервисами.

Ранее сообщалось, что фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан России, чтобы выяснить уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину.

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#работа
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Звезда фильма «Варвара-краса» отсудила жилье у сына за 70 млн рублей
Звезда фильма «Варвара-краса» Клюева отсудила у сына жилье за 70 млн рублей
06 мая 2024, 19:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна загородный дом в Севастополе. Об этом сообщает mk.ru.
Судебные разбирательства между родственниками начались еще несколько лет назад. Тогда Клюева проиграла судебный процесс, лишившись квартиры в центре Севастополя площадью почти 100 квадратных метров и загородного дома.

Уточняется, что общая стоимость недвижимости составляет 70 миллионов рублей. По информации источника, сын знаменитой актрисы выгнал ее из квартиры и присвоил загородный дом себе. Тогда Клюева подала повторный иск в суд.

Клюева подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына после того, как не стало ее мужа Дмитрия Гагина. Однако она не помнит, чтобы подписывала документы о передаче имущества сыну.

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#сын
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Диетолог Райхельт рассказала, как употреблять какао для борьбы со старением
Health News: какао в чистом виде может помочь замедлить старение
06 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/wmaster890

Британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Об этом пишет Health News.
По мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.

Райхельт подчеркнула, что флавоноиды, содержащиеся в порошке какао, могут замедлять процесс старения и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак благодаря нейтрализации свободных радикалов.

Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут работать как стимуляторы центральной нервной системы, что способствует улучшению настроения при употреблении.

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#рак
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Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост
Адвокат: Обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову отправят в ИВС
06 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/artisteer

В Москве задержали журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по подозрению в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. Женщина не признает свою вину. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, пишет ТАСС.
Юрист также рассказал, что в настоящее время Кеворкова находится в СИЗО. 7 мая будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Напомним, уголовное дело по факту оправдания терроризма на Кеворкову завели из-за ее публикаций в телеграм-канале. Женщина процитировала текст, оправдывающий теракт в Нальчике. Вторым эпизодом стала публикация поста запрещенной в РФ террористической организации.

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Диетолог раскрыл, к каким болезням может привести интервальное голодание
Диетолог Павлюк: камни в желчном пузыре могут появиться из-за диеты
06 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/globalmoments

Сегодня отмечается Международный день против диеты. Этот день празднуется для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и особенно указать на концепции диет, которые часто ущербно влияют на здоровье и самооценку человека. Диетологи утверждают, что диета не должна быть связана с жесткими запретами и ограничениями. Люди должны фокусироваться на выборе пищи, которая является полноценной, питательной и вкусной.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что есть общие рекомендации по питанию, групповые диетотерапии, популярные диеты и индивидуальные.

Также врач рассказала, почему люди, прекращая диеты, набирают свои килограммы обратно.

«У большинства людей сама диета — психологически не очень приятный фактор. Для организма это не приносит никакой пользы, потому что выбираются популярные диеты, которые не сбалансированы, там не хватает питательных веществ и калорийности. То есть, по сути, такая диета ухудшает ситуацию. Главное здесь — пищевые привычки. Если не происходит смены пищевых привычек, если человек не знакомится с продуктами питания, то он потом опять набирает вес», — сказала эксперт.

По словам специалиста, люди набирают вес из-за избытка калорий, причём у каждого человека по-своему организм «ломается» в разных местах.

Также диетолог напомнила про излюбленное всеми интервальное голодание и объяснила, к каким последствиям оно может привести.

«То, что в России называется интервальным голоданием, — есть только шесть или восемь часов, а остальное время не есть — это как раз-таки не имеет под собой практически никаких обоснований. Это нагрузка для организма. Ко мне приходили лечиться люди, сидевшие на интервальном голодании, с камнями в желчном пузыре и проблемами с ЖКТ. Это последствия вот такого режима», — отметила собеседница.

В завершении беседы Наталья Павлюк напомнила, что индивидуальный план питания составляется лечащим нутрициологом или диетологом, однако в голове всегда следует держать общий, известный всем план: три основных приема пищи и несколько перекусов.

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Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве
06 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/tomertu

В центре Москвы обнаружили тело известного банкира и бывшего председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
Отмечается, что 69-летний бизнесмен был найден у себя в квартире. Прибывшие на вызов врачи не смогли помочь Филипьеву.

Точную причину смерти специалисты установят позже.

Филипьев исполнял обязанности председателя правления «Росбанка», потом банка «Таврический». Также бизнесмен на протяжении нескольких лет руководил советом директоров «Норильского никеля».

Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончалась аргентинская актриса, режиссер и художница немецкого происхождения Нарциса Хирш.

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